В Хабаровске задержан человек, «заминировавший» площадь им. Ленина в новогоднюю ночь

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:53:19+03:00

На главной площади города в новогоднюю ночь было около сотни человек Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровске сотрудники полиции задержали мужчину, который заявил о бомбе, заложенной на главной городской площади. Причем сообщение поступило в дежурную часть городской полиции 1 января 2020 года, примерно через десять минут после боя курантов, уточнили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

По тревоге были подняты все оперативные спецслужбы. Возле главной елочки края в этот момент гуляли люди, семьями, с детьми – всего около сотни человек. Каждый уголок площади им. Ленина был тщательно осмотрен. Ничего опаснее окурков обнаружено не было.

Полиция и сотрудники краевого УФСБ начали искать лже-террориста. К 4 января 2020 года он был найден и задержан: хабаровчанин, 39 лет от роду, ранее не судим. Интересно, что обнаружили его в одном из хостелов Хабаровска.

На допросе мужчина объяснил, что сообщил о бомбе исключительно из хулиганских побуждений. Видимо, ему стало скучно и он решил разнообразить новогоднюю ночь. Что ж, ближайшее время ему скучать точно не придется: уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас гражданин под подпиской о невыезде, ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо крупный штраф, до полумиллиона рублей.

Напомним, в ушедшем году по всей стране, в том числе по Хабаровскому краю и ЕАО, прокатилась волна ложных минирований торговых центров, вокзалов и аэропортов, детсадов и школ, учреждений здравоохранения и органов местной власти.

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Официально причина смерти пока не установлена, на место происшествия выехали представители городских и областных властей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU