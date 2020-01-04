Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег
Жительница Биробиджана стала жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО, 41-летняя биробиджанка нашла на сайте Авито объявление о продаже щенка породы шпиц. Женщину привлекла цена – всего девять тысяч рублей, при том, что большинство просят от 20 тысяч рублей за щенка.
Она написала на телефонный номер, указанный на сайте, продаве ответил: да, готов на ближайшем поезде отправить вам пушистое счастье, только деньги вперед. Биробиджанка перевела все девять тысяч. Спустя некоторое время гражданин написал ей, что нужна переноска, иначе щенка не берут в поезд. Женщина перечислила еще две тысячи рублей.
С того момента продавец перестал выходить на связь. Номер, указанный на сайте, как уже выяснили полицейские, зарегистрирован в Оренбурге. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Подобные истории - далеко не редкость. Первое, что должно насторожить, - цена. Если она значительно ниже средней по аналогичным объявлением, откажитесь от покупки. Требуют деньги вперед - отказывайтесь от покупки. Ну, а если речь идет о породистых животных, нужно задать себе вопросы: действительно ли перед вами заводчик, действительно ли животное породистое и так далее.
ИСТОЧНИК KP.RU