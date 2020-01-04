Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:49:53+03:00

Если очень хочется собаку, всегда есть вариант взять животное из приюта Фото: Алексей ФОКИН

Продавец из далекого города получил всю сумму, но живой товар покупательнице не отправил и перестал выходить на связь

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Жительница Биробиджана стала жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО, 41-летняя биробиджанка нашла на сайте Авито объявление о продаже щенка породы шпиц. Женщину привлекла цена – всего девять тысяч рублей, при том, что большинство просят от 20 тысяч рублей за щенка.

Она написала на телефонный номер, указанный на сайте, продаве ответил: да, готов на ближайшем поезде отправить вам пушистое счастье, только деньги вперед. Биробиджанка перевела все девять тысяч. Спустя некоторое время гражданин написал ей, что нужна переноска, иначе щенка не берут в поезд. Женщина перечислила еще две тысячи рублей.

С того момента продавец перестал выходить на связь. Номер, указанный на сайте, как уже выяснили полицейские, зарегистрирован в Оренбурге. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Подобные истории - далеко не редкость. Первое, что должно насторожить, - цена. Если она значительно ниже средней по аналогичным объявлением, откажитесь от покупки. Требуют деньги вперед - отказывайтесь от покупки. Ну, а если речь идет о породистых животных, нужно задать себе вопросы: действительно ли перед вами заводчик, действительно ли животное породистое и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU