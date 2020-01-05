2020-01-05T02:11:45+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 5 января 2020 года: самое время для активного отдыха

В краевой столице ясно, солнечно, свежо
Евгения МОЛОТОВА
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В краевой столице ясно, солнечно, свежоВ краевой столице ясно, солнечно, свежоФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура ночью -22. Днем до -8. По ощущениям до -26.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью -20. Днем -16. По ощущениям до -28. Уровень Амура 71 см.

В Бикине осадков не ожидается. Солнечно. Свежо. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Ночью -16. Днем до -11, по ощущениям до -26.

В Советской Гавани и Ванино ясно, солнечно. Осадков не ожидается. Ветер западный, 5 метра в секунду, порывы до 6 метров. Ночью -19. Днем -12.

В Комсомольске-на-Амуре солнечно, без осадков. Сильный мороз. Ветер южный, 2 метра в секунду. Ночью -34. Днем -21. Уровень Амура у Города Юности 75 см.

В Чегдомыне ясно, солнечно. Сильный мороз. Днем штиль. Ночью -35. Днем -25 -38. По ощущениям до -42.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер западный, 4 метра в секунду. Ночью -18. Днем -16. Уровень Амура в устье реки 92 см. 4 января, в 22:00 сплочённость морского льда (33 км, во Власьево) была 90%.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Ночью -12. Днем -8. Температура воды в Охотском море 2 градуса.

Минимальная температура наблюдалась этой ночью в Верхнебуреинском районе в Софийске: -41. Максимальная в Охотске: -4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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