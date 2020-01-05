2020-01-05T04:05:20+03:00
Общество

Поздравляем, у вас девочка: в Хабаровске поздравили первую в этом году роженицу

Поздравить молодую маму приехал краевой министр здравоохранения
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Поздравить молодую маму приехал краевой министр здравоохранения. Фото: министерство здравоохранения Хабаровского краяПоздравить молодую маму приехал краевой министр здравоохранения. Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края
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Александр Витько посетил родильный дом №4 краевой столицы 4 января. Элеонора Дмитриева, мама первого рожденного в этом году малыша, и ее соседки по палате получили поздравления и памятные сувениры от главы краевого здравоохранения и главного врача Михаила Баева.

Дочь Элеоноры Дмитриевой появилась на свет почти в половину восьмого утра первого января, став первенцем нового года в краевой столице.

Александр Валентинович вручил маме и ее соседкам по палате цветы, пожелал здоровья и счастья их деткам. Поздравление первого «новогоднего» малыша министром, это традиция, неукоснительно соблюдающаяся в течении целого ряда лет.

Напомним, что в настоящее время в нашей стране наблюдается серьезный демографический спад. Потому, репродуктивное здоровье семьи является приоритетным направлением деятельности государства а, каждый новорожденный представляет собой предмет особой заботы. По предварительным данным в 2019 году в нашем крае родилось 14 594 ребенка, из которых, 7 469 мальчики, а 7 125 девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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