Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:03:37+03:00

Традиционный турнир с участием команд со всего региона принес победу молодым спортсменам из краевой столицы. Фото: пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре

Традиционный турнир с участием команд со всего региона принес победу молодым спортсменам из краевой столицы

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В течении двух дней дом спорта «Металлург» принимал гостей национального новогоднего фестиваля детского мини-футбола СШОР-2. В турнире приняло участие восемь команд 2007-2008 г.р. из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска, Хабаровского района.

Борьба была упорной. Однако, победителями фестиваля стали гости из Хабаровска, дружина «Юность». В финале они обыграли хозяев соревнований, ребят из «СШОР-2008». Третье место взяли футболисты «СШОР-2007». Причём за него пришлось еще побороться: ребята из «Аквамарина», уступили им лишь в серии пенальти.

Лучшими игроками Новогоднего футбольного фестиваля были признаны Иван Комар, Константин Гусев, Дмитрий Александров. Организаторы отмечают, что мероприятие состоялось благодаря поддержке компании «Смарт». Мероприятие проходит ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU