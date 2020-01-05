2020-01-05T07:03:37+03:00
Спорт

Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске

Традиционный турнир с участием команд со всего региона принес победу молодым спортсменам из краевой столицы
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Традиционный турнир с участием команд со всего региона принес победу молодым спортсменам из краевой столицы. Фото: пресс-служба администрации Комсомольска-на-АмуреТрадиционный турнир с участием команд со всего региона принес победу молодым спортсменам из краевой столицы. Фото: пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В течении двух дней дом спорта «Металлург» принимал гостей национального новогоднего фестиваля детского мини-футбола СШОР-2. В турнире приняло участие восемь команд 2007-2008 г.р. из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска, Хабаровского района.

Борьба была упорной. Однако, победителями фестиваля стали гости из Хабаровска, дружина «Юность». В финале они обыграли хозяев соревнований, ребят из «СШОР-2008». Третье место взяли футболисты «СШОР-2007». Причём за него пришлось еще побороться: ребята из «Аквамарина», уступили им лишь в серии пенальти.

Лучшими игроками Новогоднего футбольного фестиваля были признаны Иван Комар, Константин Гусев, Дмитрий Александров. Организаторы отмечают, что мероприятие состоялось благодаря поддержке компании «Смарт». Мероприятие проходит ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске
Поздравляем, у вас девочка: в Хабаровске поздравили первую в этом году роженицу
Погода в Хабаровске на 5 января 2020 года: самое время для активного отдыха
Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег
Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание
В Хабаровском крае временно закрыт зимник, затопленный нагонной волной
В Хабаровске задержан человек, «заминировавший» площадь им. Ленина в новогоднюю ночь
В Хабаровске стартует фестиваль «Рождество глазами детей»
Вот такой рассеянный: хабаровчанин украл дорогой мобильник и… потерял его
Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Охотском районе
Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Хабаровске специалисты Госпожнадзора проверили социально-значимые объекты
В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районе