Погнали: подготовка к всероссийской переписи в Верхнебуреинском районе Хабаровского края идет полным ходом

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:25:12+03:00

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Подготовка к Всероссийской переписи населения идет полным ходом. Масштабная кампания стартовала с района имени . Полины Осипенко. Общая перепись пройдет в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края. Основная часть пройдет в октябре 2020 года.

Последняя переписная кампания проводилась в крае в 2010 году. В этот раз она начнется с труднодоступных населенных пунктов, - отмечают в пресс-службе краевого правительства. - Их в регионе насчитывается 92 с общей численностью населения 21 тыс. человек. Первыми примут участие жители сел им. Полины Осипенко, Бриакан, Веселая Горка, Главный Стан, Владимировка, Гуга района им. Полины Осипенко. Здесь кампания пройдет с 8 апреля по 7 мая 2020 года, в остальных населенных пунктах с 6 июля по 4 августа 2020 года.

В Хабаровском районе в сельских поселениях переписка населения пройдет в селах Куканское, Наумовское, Новокуровка, Побединское, Улика-Национальное и Челны. Перепись населения пройдет с 28 мая по 26 июня. В Николаевском и Ульчском районах перепись пройдет в июне, в Аяно-Майском, Верхнебуреинском (пос. Софийск и пос. Шахтинский) - в июле, в Охотском и Тугуро-Чумиканском – с 10 августа по 8 сентября 2020 года.

Основанная перепись населения в Хабаровском крае состоятся в период с 1 по 31 октября 2020 года. Переписчики соберут данные обо всех проживающих на территории региона людях. Собирать данные будет переписной персонал. Всего планируется привлечь около 3500 человек. При этом, на одного специалиста будет приходиться в среднем 550 жителей региона.

Также к сбору данных будут привлечены сотрудники МФЦ. Кроме того, любой житель края сможет самостоятельно пройти анкетирование на портале госуслуг. Для тех, кто не пожелает быть переписанным по месту жительства, дополнительно будут созданы 394 стационарных участка, куда можно будет прийти и переписаться лично или позвонить и передать информацию о себе и своем домохозяйстве.

Ранее были утверждены формы бланков переписных листов. Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно пребывающих иностранцев – на семь.

ИСТОЧНИК KP.RU