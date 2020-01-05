2020-01-05T10:06:04+03:00
Общество

Более семидесяти пожаров зарегистрировали с начала этого года в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС снова просят жителей соблюдать бдительность при общении с открытым огнем
Евгения МОЛОТОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Новогодние каникулы, время повышенной пожарной опасности. Об этом не устают напоминать и сотрудники МЧС. Так в Центральном районе Хабаровска провели очередные беседы с жильцами частного сектора.

В очередной раз напоминаем гражданам, что в квартирах и частных домах опасно зажигать бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, свечи на елках, или украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов, - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска Вадим Кожевников. Также нельзя оставлять без присмотра включённые электроприборы, допускать перегрузку электросети. И, конечно же, надо внимательнее относиться к детскому досугу, что поможет предотвратить происшествие в результате детской шалости. Кроме этого, в новогодние каникулы следует быть предельно внимательными при эксплуатации печей и обогревателей в домах, банях и пристройках, использовать только исправные электроприборы и быть крайне осторожными с открытым огнём при разжигании мангалов, костров, курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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