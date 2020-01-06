В Хабаровском крае на новогодних праздниках пациенты напали на врачей скорой помощи

6 Янв. 2020 2020-01-06T03:56:44+03:00

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Начало 2020 года было напряженным для врачей скорой помощи. Они в период с 31 декабря по 5 января только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре спасли около шести тысяч жизней, примерно треть из них дети.

Травмы были в том числе связаны с пиротехникой, переохлаждениями, кишечными инфекциями, ножевыми ранениями и алкогольными отравлениями. Также зафиксировали несколько случаев с суицидальными действиями, которые закончились смертельным исходом.

- Одного пациента доставили в больницу после катания с ледовой горки. У 37-летнего мужчины, диагностировали перелом позвоночника. В Комсомольске-на-Амуре в квартире на проспекте Первостроителей в час ночи 1 января случился пожар. Во время происшествия два ребенка пяти и восьми лет, а также пожилая женщина отравились угарным газом. Однако их смогли спасти стараниями врачей, - прокомментировали в краевом минздраве.

Кроме того, были три случая нападения на специалистов скорой помощи при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Все случаи связаны со злоупотреблением алкоголем. Медицинскую помощь дебоширам смогли оказать после прибытия сотрудников Росгвардии.

Отметим также, что средняя дневная нагрузка на специалистов скорой помощи в период с 31 декабря по 5 января была больше 20 процентов от нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU