С Рождеством поздравил Сергей Фургал жителей Хабаровского края

6 Янв. 2020 2020-01-06T05:02:54+03:00

Он напомним, что в Рождество нужно прощать обиды и делить радость общения с близкими людьми

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Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Рождеством. Пока в храмах, церквях и приходах готовятся отметить праздник. К слову, в регионе заранее стало известно о мероприятиях, которые будут проходить в честь этого христианского события.

- На пике январской стужи мы отмечаем один из самых значительных и светлых праздников для многих верующих по всему миру. Тысячелетиями он объединяет нас, наполняет мир добром и любовью, дарит надежду и веру в то, что мы преодолеем любые трудности, - сказал губернатор края в своей поздравительной речи.

Сергей Фургал также напомним, что в такой праздник принято прощать обиды и делить радость общения с близкими людьми. С его слов, многие сегодня стараются помогать тем, кому трудно и кто нуждается в заботе. Такие поступки меняют нашу жизнь к лучшему. Глава региона выразил уверенность, что созидательная сила рождественских дней принесет в каждый дом добрые перемены, мир и согласие, оптимизм и сплоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU