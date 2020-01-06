2020-01-06T07:04:59+03:00
Общество

В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым

Соболезнования по поводу кончины выразил мэр Александр Головатый
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым ФОТО: аккаунт в соцсети Александра ГоловатогоВ Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым ФОТО: аккаунт в соцсети Александра Головатого
Изменить размер текста:

В Биробиджане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель города, старейший журналист области Федор Андреевич Фетисов. Об этом сообщили в городской администрации. Соболезнования по этому прискорбному поводу уже выразил градоначальник Александр Головатый.

- Такие люди как Федор Андреевич оставляют после себя память длиною в вечность. Мы должны гордиться ими и при жизни, и после смерти. Федор Андреевич запомнился мне таким, как на этой фотографии - сильным и жизнерадостным. Таким он и останется в памяти многих людей, - сказал мэр Биробиджана.

Родным и близким выражают соболезнования.

Для справки

Фетисов Федор Андреевич родился 5 апреля 1927 года в селе Золотая Поляна Тернейского района Приморского края. В Хабаровский край его семья переехала в 30-е годы, в 1943 году окончил семилетку, работал, в октябре 44-го его призвали в армию и направили в Амурскую флотилию. Служил минером катерного тральщика. В августе - сентябре 1945 года участвовал в разгроме Квантунской японской армии и освобождении Маньчжурии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым
Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосада
С Рождеством поздравил Сергей Фургал жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае на новогодних праздниках пациенты напали на врачей скорой помощи
Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадков
Погнали: подготовка к всероссийской переписи в Верхнебуреинском районе Хабаровского края идет полным ходом
Более семидесяти пожаров зарегистрировали с начала этого года в Хабаровском крае
Ай да мы! Вокалисты из хабаровского квартета "Триумф" зазвучали на всю страну
Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске
Поздравляем, у вас девочка: в Хабаровске поздравили первую в этом году роженицу
Погода в Хабаровске на 5 января 2020 года: самое время для активного отдыха
Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег
Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание
В Хабаровском крае временно закрыт зимник, затопленный нагонной волной
В Хабаровске задержан человек, «заминировавший» площадь им. Ленина в новогоднюю ночь
В Хабаровске стартует фестиваль «Рождество глазами детей»
Вот такой рассеянный: хабаровчанин украл дорогой мобильник и… потерял его
Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Охотском районе
Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Хабаровске специалисты Госпожнадзора проверили социально-значимые объекты
В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районе