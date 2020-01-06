В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:04:59+03:00

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В Биробиджане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель города, старейший журналист области Федор Андреевич Фетисов. Об этом сообщили в городской администрации. Соболезнования по этому прискорбному поводу уже выразил градоначальник Александр Головатый.

- Такие люди как Федор Андреевич оставляют после себя память длиною в вечность. Мы должны гордиться ими и при жизни, и после смерти. Федор Андреевич запомнился мне таким, как на этой фотографии - сильным и жизнерадостным. Таким он и останется в памяти многих людей, - сказал мэр Биробиджана.

Родным и близким выражают соболезнования.

Для справки

Фетисов Федор Андреевич родился 5 апреля 1927 года в селе Золотая Поляна Тернейского района Приморского края. В Хабаровский край его семья переехала в 30-е годы, в 1943 году окончил семилетку, работал, в октябре 44-го его призвали в армию и направили в Амурскую флотилию. Служил минером катерного тральщика. В августе - сентябре 1945 года участвовал в разгроме Квантунской японской армии и освобождении Маньчжурии.

ИСТОЧНИК KP.RU