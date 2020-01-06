На севере Хабаровского края кошка примерзла к снегу и чуть не осталась без лап

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:32:09+03:00

На севере Хабаровского края кошка примерзла к снегу чуть не осталась без лап ФОТО: Аккаунт группы «Лапа друга» в соцсети

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В канун нового года в Николаевске -на- Амуре к снегу примерзла кошка. Животное обнаружили рядом с домом. Что с ним случилось так и осталось загадкой. Мимо него не смогли спокойно пройти волонтеры, они-то и забрали животное, осторожно отделив ее от холодной массы.

- Мы боялись, что кошка просто останется без лап. Слава богу все обошлось, у животного даже появились новые хозяева. Старые так и не отозвались, когда их искали, - говорит один из участников группы помощи животным «Лапа друга».

Жителей города Николаевска - на- Амуре убедительно просят внимательно следить за своими питомцами. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Животные не должны страдать из-за невнимательности и беспечности людей. Давайте заботиться о братьях наших меньших.

ИСТОЧНИК KP.RU