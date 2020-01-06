2020-01-06T12:11:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае комиссия оценивает ущерб от зимнего наводнения

В населенных пунктах расчищают территории, пострадавшие от нагонной волны
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае комиссия оценивает ущерб от зимнего наводненияВ Хабаровском крае комиссия оценивает ущерб от зимнего наводненияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Охотском районе работает комиссия по оценке ущерба, причиненного нагонной волной. Также в населенных пунктах силами территориальной подсистемы РСЧС расчищают участки, попавшие под воздействие стихии.

- На сегодняшний день уже закончили с уборкой снега, льда, мусора на подтопленных улицах, внутрипоселковых проездах в Охотске, Новая Иня, Иня. Транспорт курсирует между поселком Охотск и поселком Морской в штатном режиме. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, - прокомментировали в пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, на территории района действует режим «Чрезвычайная ситуация». В Охотске подготовили пункты временного размещения, рассчитанные на 300 человек. Переселиться в них смогут жильцы пострадавших домов. В настоящий момент в пункте временного размещения людей нет, граждане предпочли остаться у родственников и друзей. Погибших, пострадавших от стихии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Хабаровском крае комиссия оценивает ущерб от зимнего наводнения
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