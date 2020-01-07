Погода в Хабаровске на 7 января 2020 года: днем до -12, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -6 -8.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -10 -12.
В Бикине без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -5 -7.
В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -5 -7. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -27 -29. Днем -15 -17.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -21 -23.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -12 -14.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -16 -18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU