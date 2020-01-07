2020-01-07T02:57:47+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 января 2020 года: днем до -12, без осадков

Хорошая новость для тех, кому надоело сидеть дома – в Хабаровском крае немного потеплело
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 7 января 2020 года: днем до -12, без осадковПогода в Хабаровске на 7 января 2020 года: днем до -12, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -6 -8.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -10 -12.

В Бикине без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -5 -7.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -5 -7. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -27 -29. Днем -15 -17.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -21 -23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -12 -14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -16 -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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