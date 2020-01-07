В Хабаровском крае военные готовятся к крещенским морозам

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:32:42+03:00

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Методы, которыми военные медики собираются бороться с простудой у личного состава просты и эффективны. В армии они применятся столетиями и позволяют сохранить здоровье множеству призывников. Во время Крещенских морозов температуры опустятся существенно ниже чем обычно, а значит первое и главное, что необходимо будет сделать командирам подразделений не допустить переохлаждения личного состава.

- В частности командирам рекомендовано сократить количество уличных построений личного состава и не планировать купание в проруби на Крещенские праздники. Для недопущения переохлаждения военнослужащих в ходе занятий в полевых условиях оборудованы пункты обогрева личного состава, где предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания, время занятий на улице снижено при температуре от 0 до – 15 градусов Цельсия до 40 минут ниже -15 градусов Цельсия 30 минут, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, в меню военнослужащих включены чеснок, лук и сало. Призывников прошлого года обследуют и при малейшем подозрении на заболевание органов дыхания отправляют в военный госпиталь. В медицинских пунктах сформирован резерв необходимых препаратов для борьбы с ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU