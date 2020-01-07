В Хабаровском крае пожарные вывели семь человек из горящего дома
Чрезвычайное происшествие произошло в Амурске. О том что в подъезде жилого многоквартирного дома на проспекте Мира горит огонь и распространяется едкий дым сообщили очевидцы в первом часу ночи. Они позвонили на пульт пожарной охраны и вызвали пожарные расчеты.
- По прибытию первых расчетов было установлено, что в холле на 1 этаже горят детские коляски. Из задымлённого подъезда огнеборцами по лестничным маршам были спасены 7 человек, в том числе 5-тимесячный ребенок. После осмотра бригадой «скорой помощи», медицинская помощь никому не потребовалась, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
С огнем справились довольно быстро, уже через двадцать минут пожар был полностью ликвидирован, и эвакуированные жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Тушили его восемь человек личного состава при помощи двух пожарных автоцистерн.
Сейчас на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора, которым предстоит выяснить причину возникновения возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU