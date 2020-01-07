Накануне Рождества пожарные инспекторы проверили Благовещенский кафедральный собор в Биробиджане

7 Янв. 2020 2020-01-07T06:11:02+03:00

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Благовещенский кафедральный собор – один из главных христианских храмов Еврейской автономной области. На ночное богослужение там соберется множество людей, и чтобы праздник не стал трагедией его накануне проверили пожарные инспекторы. Они провели инструктаж по пожарной безопасности, рассказали о правилах пожарной безопасности и проверили все ли огнетушители исправны и свободны ли пожарные выходы из храма.

- К культовым учреждениям установлены дополнительные требования. Они касаются ширины дверных проёмов, хранения горючих жидкостей, использования открытого огня и так далее. Проверены места хранения масла для лампад, устойчивость подсвечников и отсутствие поблизости от них легковоспламеняющихся предметов. Помимо всего этого особое внимание уделено первичным средствам тушения пожара и путям эвакуации населения в случаях чрезвычайных происшествий. Так в ходе данного профилактического мероприятия был выявлен просроченный огнетушитель и один заставленный эвакуационный выход. Служителям церкви сделано замечание о недопустимости таких нарушений в дальнейшем, - рассказал Денис Силяев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району.

Для того чтобы закрепить теорию со священнослужителями отработали порядок действий в случае возникновения внештатной ситуации. К слову сказать сами служители храма с пониманием отнеслись к этой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU