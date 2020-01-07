В Хабаровском крае сотрудники МЧС организовали дежурство в ночь под Рождество
Накануне спасатели посетили все учреждения, где должны были проходить рождественские богослужения. На особом контроле у МЧС находятся 25 религиозных объектов и у каждого ночью было организованно дежурство. Главное, чего опасались сотрудники ведомства – пожары.
- По традиции в Рождество многие верующие стремятся прийти в храмы, церкви на богослужения, а также в святую ночь посетить храмы и церкви. В эту ночь проводится большое количество литургий, с главным церковным атрибутом – свечами. В случае неосторожности они могут стать причиной пожара. А так как в храмах в этот день много людей – в случае происшествия может возникнуть паника и давка. С целью не допустить этих трагических последствий в рождественскую ночь подразделения МЧС России несли пристальное дежурство, - отметил Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Кроме того, все силы и средства МЧС и территориальной подсистемы РСЧС были проведены в полную готовность. В этом режиме спасатели будут находиться до 9 января включительно. Как отметили в региональном МЧС на весь период праздников на постоянном дежурстве находятся около 2700 человек и свыше 700 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU