2020-01-07T12:07:35+03:00
Происшествия

В ЕАО бывшая продавщица и ее приятель ограбили торговую точку

Злоумышленники взяли три бутылки водки и 29 тысяч рублей, видимо на мандарины
Борис КОКУРИН
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В ЕАО бывшая продавщица и ее приятель ограбили торговую точкуВ ЕАО бывшая продавщица и ее приятель ограбили торговую точкуФото: Юлия ДУБИНА
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Сотрудники одного из магазинов в Биробиджане по улице Бумагина были очень удивлены, когда утром в кассе не обнаружили вырученных накануне денег. Самое странное что следы взлома в торговой точке отсутствовали.

Руководство вызвало полицию. По словам директора после инвентаризации было установлено что из ящика стола пропали 29 тысяч рублей, а из вино-водочного отдела три бутылки водки. Следователи опросили свидетелей, проверили камеры наблюдения на соседних объектах и вышли на подозреваемых.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что хищение совершила бывшая продавец магазина и ее приятель. У женщины остались ключи от служебного входа в магазин, проникнув в торговую точку, злоумышленники из ящика стола путем свободного доступа похитили деньги и алкоголь, - рассказали в УМВД России по Еврейской автономной области.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, во всем признались и дают показания. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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