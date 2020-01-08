Погода в Хабаровске на 8 января 2020 года: днем до -10, снега не ждем
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23 Днем -3-5.
В Хабаровске серьезного снега не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -8 -10.
В Бикине без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -6-8.
В Советской Гавани и Ванино ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -13-15.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.
В Николаевске-на-Амуре слабый снежок. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -11-13.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16 -18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU