Погода в Хабаровске на 8 января 2020 года: днем до -10, снега не ждем

8 Янв. 2020 2020-01-08T03:30:03+03:00

Самое время не сидеть дома, а потратить последний день отдыха на прогулки Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23 Днем -3-5.

В Хабаровске серьезного снега не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -8 -10.

В Бикине без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -20 -22, днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -13-15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре слабый снежок. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16 -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU