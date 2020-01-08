Международный конкурс «Ледовая фантазия» вновь пройдет в Хабаровске

8 Янв. 2020 2020-01-08T04:26:35+03:00

У художников из четырех стран будет всего три дня на создание ледяных шедевров

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В Хабаровске 17 января стартует международный конкурс «Ледовая фантазия», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Заявки на участие подали мастера из России, Китая, Франции и Белоруссии. Традиционно местом ледяной битвы станет площадь им. Ленина краевого центра. Сразу после церемонии открытия скульпторы примутся за работу – 20 января они должны будут показать жюри готовое творение.

- Всем командам предоставят ледяные блоки размером 2х2 метра и дадут три дня на работу. Определенной тематики у конкурсных работ нет – фантазия авторов ничем не ограничена, - рассказали в главном управлении по внутренней политике краевого правительства. - Экспертное жюри оценивает соответствие композиции представленному эскизу, а также технику, мастерство, эмоциональность, выразительность и общее впечатление от работы.

По распоряжению губернатора, команда-победитель получит премию - двести тысяч рублей. «Серебро» принесет команде 150 тысяч, а «бронза» - сто тысяч рублей.

Международный конкурс «Ледовая фантазия» проходит в Хабаровске на протяжении 16 лет. С 2014 года по финансовым соображениям мероприятие проводят раз в два года.

Помимо основной программы, будет и «показательная» - конкурс ледовых скульптур среди молодых мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU