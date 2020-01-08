Хабаровский край получит федеральные деньги на строительство корпуса детской больницы

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:00:51+03:00

К 2022 году в краевом центре появится инфекционный корпус мощностью на 130 коек

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Сорок шесть регионов получат адресные (пообъектные) субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в 2020-2022 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Деньги на условиях софинансирования (часть суммы, как правило, бОльшую, предоставляет федеральный бюджет, часть вносят местные бюджеты) вкладываются в строительство, реконструкцию, модернизацию и оснащение оборудованием государственных учреждений здравоохранения. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, наш край есть в списке получателей субсидии. К 2022 году при поддержке федеральной казны в Хабаровске будет введен в эксплуатацию инфекционный корпус «Детской краевой клинической больницы» им. А.К. Пиотровича мощностью сто тридцать коек.

ИСТОЧНИК KP.RU