2020-01-08T12:27:24+03:00
Общество

В ЕАО полиция обнаружила несколько точек продаж нелегального алкоголя

Кроме того, по-прежнему есть «добрые души», продающие спиртное в запрещенное законом время
Ксения ТУРТЫГИНА
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Мерзавчики и стопарики всегда ценились у определенной аудитории. Фото: соцсетиМерзавчики и стопарики всегда ценились у определенной аудитории. Фото: соцсети
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За минувшие сутки в Еврейской автономной области полицейские выявили несколько фактов незаконной продажи алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД по ЕАО.

В поселке Николаевка Смидовичского района торговали этиловым спиртом в стомиллилитровых стеклянных бутылках, «мерзавчиках», всего по 45 рублей. За тысячу можно было взять пятилитровую канистру.

В Биробиджане продавщица предлагала страждущим опять-таки спирт по сходной цене, гораздо ниже установленной законом. Напомним, с 1 января 2020 года минимальная стоимость полулитровой бутылки сорокаградусной выросла до 230 рублей, а литр безводного спирта – до 57 рублей. Помимо этого полиция установила, что женщина продавала пиво в запрещенное законом время.

На сотрудников торговых точек, уличенных в правонарушениях, составлены протоколы и заведены административные дела. Им грозят внушительные штрафы.

В УМВД по ЕАО напомнили, что при покупке контрафакта можно сэкономить деньги, но потерять здоровья. Так, зачастую под видом этилового спирта продают метанол – крайне опасную для здоровья и жизни человека жидкость. Метиловый спирт может вызвать потерю зрения, серьезные нарушения во внутренних органах, вплоть до летального исхода. Определить на глазок, какой именно спирт в бутылке, невозможно, для этого придется проводить химические опыты, которые в домашних условиях воспроизвести почти нереально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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