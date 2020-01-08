В Хабаровске пройдет православная акция против абортов

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня памяти Вифлеемских младенцев, 10 января 2020 года, в Хабаровске пройдет акция Хабаровской епархии «Один из нас». Возле Спасо-Преображенского кафедрального собора верующие выложат лампадами изображение восьминедельного эмбриона человека.

Как сообщает информационный отдел Хабаровской епархии, акция направлена на защиту жизни человека с момента зачатия. По мнению верующих, с первых секунд деления оплодотворенная яйцеклетка – это уже человек, такой же ребенок, как и рожденный на свет младенец. Он имеет право на жизнь и рождение.

Семейный сектор отдела по церковной благотворительности и социальному служению епархии приглашает всех желающих принять участие в этом, цитата, «добром и светлом мероприятии».

День памяти Вифлеемских младенцев православные отмечают 11 января. В этот день, согласно Ветхому завету, царь Ирод приказал истребить всех младенцев мужского пола, рожденных с момента появления Вифлеемской звезды, возвестившей о появлении на свет младенца Иисуса.

ИСТОЧНИК KP.RU