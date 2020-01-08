Жители Еврейской автономии проведут зиму с теплыми батареями

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:30:26+03:00

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В поселке Приамурский Смидовичского района полным ходом идут работы по утеплению теплотрасс, сообщает пресс-служба правительства ЕАО. Напомним, в начале декабря 2019 года в соцсетях распространилось видео, на котором жители поселки сами старыми куртками, одеялами и бог знает чем еще утепляли оголенные трубы теплотрасс. После чего по команде областных властей наконец-то зашевелились ответственные организации. До 16 января работы по утеплению теплотрасс должны завершиться.

В поселке Николаевка создан запас угля, достаточный для того, чтобы в течение 45 дней (срок, установленный федеральным законодательством) котельные были обеспечены топливом.

Парокотельная города Облучье тоже на особом контроле. На объект уже поступило 120 тонн мазута, сейчас его разгружают на склады котельной. Этого количества хватит на неделю работы. Чтобы исключить вероятность сбоев, врио губернатора ЕАО Ростилав Гольдштейн поручил обеспечить стабильность поставок топлива на этот объект.

Напомним, отопительный сезон 2019/2020 в Еврейской автономной области едва не был сорван: коммунальное хозяйство изношено донельзя, собственных денег на реконструкцию объектов теплоэнергетики у автономии нет, из-за чего предыдущему губернатору Александру Левинталю пришлось обращаться за помощью к федеральным властям. Эта ситуация в ЖКХ области, как и кризис в других социально значимых сферах, в итоге стоила ему губернаторского кресла (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU