2020-01-09T05:31:33+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 9 января 2020 года: днем до -10, без осадков

В целом погода в Хабаровском крае остается бесснежной
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 9 января 2020 года: днем до -10, без осадковПогода в Хабаровске на 9 января 2020 года: днем до -10, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -16 до -18, днем от -10 до -16, ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -14-16.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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