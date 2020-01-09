Погода в Хабаровске на 9 января 2020 года: днем до -10, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -16 до -18, днем от -10 до -16, ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -14-16.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -16-18.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.
ИСТОЧНИК KP.RU