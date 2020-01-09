Между Нерюнгри и Хабаровском пропал пожилой автолюбитель

9 Янв. 2020 2020-01-09T01:33:50+03:00

В последний раз Сергей Караульных выходил на связь в конце декабря 2019 года

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Сергей Аркадьевич Караульных пропал по пути из Нерюнгри в Хабаровск. О нем известно: 1958 года рождения, ехал на машине Lexus. В последний раз был на связи 27 декабря 2019 года.

- Из примет пропавшего мужчины – одет был в темную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, на голове норковая шапка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Караульных, убедительно просят позвонить волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск Неру» по телефонам 8-914-581-01-57 и 8-909-819-34-75. Также информацию принимают по номерам (41147) 4-54-39 и 404-15, - рассказали в поисково-спасательном отряд «Лига Спас».

В последний раз он был на связи 27 декабря 2019 года ФОТО: ПСО «Лига Спас»

Отметим также, что сообщить о пропавшем можно по номерам «112» и «02». Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация станет полезной в поисках пропавшего автолюбителя.

ИСТОЧНИК KP.RU