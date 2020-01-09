9 Янв. 2020 2020-01-09T05:29:59+03:00

Пожарные под Хабаровском в селе Галкино спасли от огня склад Фото: Николай ХИЖНЯК

Во время происшествия из людей никто не пострадал

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В минувшие сутки, 8 января, в Хабаровский район направились по повышенному номеру пожарные расчеты. Огнеборцам предстояло потушить двухэтажный склад на улице Мира в селе Галкино. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 22:30.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горение происходит внутри складского помещения. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Спустя 30 минут после первого сообщения пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Еще через шесть минут ликвидировали открытое горение, в 00:21 полностью потушили пожар, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Известно, что во время происшествия никто из людей не пострадал. Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания, виновного в происшествии.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU