«Горэлектротранспорт» Хабаровска избавляется от маршрутов

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В хабаровской компании «Городской электрический транспорт» заявили о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по нескольким маршрутам. Информацию об этом обстоятельстве предоставили в городском управлении промышленности, транспорта и связи.

- Заявления представители предприятия подали согласно части четыре статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - прокомментировали в управлении.

Отметим, что на предприятии намерены прекратить действия свидетельств об осуществлении перевозок по троллейбусным маршрутам №4 «Аэропорт -Судоверфь», №5 «Железнодорожный вокзал -Судоверфь». К слову, основной причиной такого решения могла стать низкая популярность этих троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU