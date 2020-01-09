Бухгалтера в Комсомольске осудят за присвоенные деньги работодателя

9 Янв. 2020 2020-01-09T03:17:04+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре осудят бухгалтера, который умудрился перевести на свой счет 370 тысяч рублей, принадлежащих работодателю. По версии следствия, 27-летний горожанин должен был в рамках своих обязанностей переводить деньги сторонним организациям за оказанные услуги.

- Позже директор фирмы узнал, что контрагенты плату не получали и поэтому направили уведомления об образовавшихся задолженностях. Во время расследования выяснили, что фигурант в течение недели переводил на личный расчетный счет деньги предприятия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возместить недостачу обвиняемый не смог, так как деньги он потратил на личные нужды. Уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», находится в суде на рассмотрении. До вынесения приговора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU