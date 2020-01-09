2020-01-09T05:22:45+03:00
Общество

Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в Хабаровске

Также из здания эвакуировали больше 20 взрослых
Александр ШТААЛЬ
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Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в ХабаровскеШесть детей спасли из горящего многоквартирника в ХабаровскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в минувшие сутки, 8 января, огнеборцы отправились на улицу Комсомольскую. Здесь в одном из домов случился пожар. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на первом этаже, горели домашние вещи.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы около 16:30. Прибывшие пожарные сразу занялись разведкой помещений и поиском людей. Их стараниями из здания эвакуировали 18 человек, в том числе одного ребенка. Также из задымленного подъезда с помощью индивидуальных спасательных устройств спасли семь человек, в том числе пять детей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что жильцов на месте осмотрели врачи скорой помощи, госпитализация никому из них не потребовалась. Огонь повредил порядка 50 квадратных метров жилой площади. Пламя уничтожило кухню, комнату и коридор квартиры. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин и обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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