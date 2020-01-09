2020-01-09T05:36:09+03:00
Общество

В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублей

Заявки от желающих получить эти деньги начнут принимать с 17 января 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублейВ Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске с 17 января 2020 года стартует прием заявок от желающих получить муниципальный грант. Сумма финансовой поддержки составляет два с половиной миллиона рублей. Потратить их можно будет на проекты по развитию системы гражданско-патриотической работы. Такой подход поможет популяризировать патриотическое движение в Хабаровске и улучшить качество работы по гражданско-патриотическому воспитанию военно-патриотических клубов и объединений краевой столицы.

- К участию в конкурсе приглашают социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в Хабаровске. Исключение - государственные (муниципальные) учреждения. Основное направление организаций - деятельность в сфере патриотического воспитания граждан России в Хабаровске. По условиям участия в конкурсе, СОНКО должно проработать не менее года до дня подачи документов, - прокомментировали в городском управлении по делам молодежи.

Заявки принимают по адресу: 680013, Хабаровск, улица Ленинградская, 30, кабинет 211. Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 . Более подробная информация по телефону: (4212) 40-89-92, Панюшкин Семён Викторович, электронная почта: gmp@khabarovskadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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