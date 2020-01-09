Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:23:23+03:00

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Жители Комсомольска -на- Амуре обратились в администрацию города с просьбой прояснить судьбу МУП «Горводоканал». Ранее по городу Юности ходили упорные слухи, что предприятие собираются приватизировать. Однако эту информацию официально опровергли в мэрии.

- На этот раз жители также были обеспокоены информацией о якобы готовящейся приватизации предприятия путём передачи его в концессию. Напомним, что позиция мэра на этот счет не изменилась - МУП «Горводоканал» остается стратегическим для города предприятием. Оно было, есть и будет муниципальным, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Александр Жорник и возглавляемая им администрация официально подтверждают и работникам предприятия, и всем комсомольчанам, что у муниципалитета не было и нет планов по проведению приватизации «Горводоканала». Тем более в администрации не собираются заключать с кем-либо соглашений по передаче предприятия в концессию.

ИСТОЧНИК KP.RU