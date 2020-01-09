2020-01-09T07:23:23+03:00
Недвижимость

Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»

Ранее беспокойство за будущее предприятия выразили сами горожане
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Жители Комсомольска -на- Амуре обратились в администрацию города с просьбой прояснить судьбу МУП «Горводоканал». Ранее по городу Юности ходили упорные слухи, что предприятие собираются приватизировать. Однако эту информацию официально опровергли в мэрии.

- На этот раз жители также были обеспокоены информацией о якобы готовящейся приватизации предприятия путём передачи его в концессию. Напомним, что позиция мэра на этот счет не изменилась - МУП «Горводоканал» остается стратегическим для города предприятием. Оно было, есть и будет муниципальным, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Александр Жорник и возглавляемая им администрация официально подтверждают и работникам предприятия, и всем комсомольчанам, что у муниципалитета не было и нет планов по проведению приватизации «Горводоканала». Тем более в администрации не собираются заключать с кем-либо соглашений по передаче предприятия в концессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублей
Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»
В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество
На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублей
Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»
В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублей
Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в Хабаровске
Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбище
Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля Just Do It
Бухгалтера в Комсомольске осудят за присвоенные деньги работодателя
«Горэлектротранспорт» Хабаровска избавляется от маршрутов
Пожарные под Хабаровском в селе Галкино спасли от огня склад