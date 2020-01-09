2020-01-09T07:21:27+03:00
Общество

На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублей

Речь идет о выплатах и пособиях на детей, материнском капитале
Александр ШТААЛЬ
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На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублейНа семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае подвели первые итоги мероприятий финансовой поддержки семей с детьми. Так, в 2019 году на эти цели освоили около двух с половиной миллиардов рублей. При этом большую часть денег, а именно 1,65 миллиарда рублей, выплатили в виде ежемесячного пособия в связи с рождением третьего или последующих детей. Их получили 11 тысяч 456 семей на 12 тысяч 628 детей.

- Также 603,5 миллиона рублей направили семьям, в которых родился первый ребенок. Каждый месяц выплату в размере 14 тысяч 51 рубль получали пять тысяч 351 семья, из них трем тысячам 696 семьям выплату назначили впервые в 2019 году. На первенцев в 2019 году получили единовременную выплату три тысячи 883 семьи в размере 28 тысяч 102 рублей. На эти цели направили 106,3 миллиона рублей, - рассказали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края. - Отметим также, что больше трех тысяч семей оформили региональный материнский капитал.

К слову, в 2020 году единовременная и ежемесячная выплата в крае вырастет в среднем на тысячу рублей. Пособие на первенца будут выплачивать не до полутора лет, как ранее, а до трех лет. Увеличится на четыре тысячи рублей и размер регионального материнского капитала. В целом на семьи с детьми собираются потратить менее 2,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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