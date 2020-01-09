2020-01-09T07:21:05+03:00
Происшествия

В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество

Добычу фигурант отнес в пункт приема вторсырья
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имуществоВ Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имуществоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске на складе строительной фирмы пропали металлические изделия. Пострадавшая сторона оценила причиненный ущерб в 400 тысяч рублей. Представители компании обратились в полицию и просьбой разобраться, кто же виноват в краже.

- Во время проверки инцидента выяснилось, что к похищению изделий со склада причастен кладовщик. Фигуранту 34 года, ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Сам подозреваемый рассказал, что отнес свою добычу в пункт приема вторсырья, вырученные от сделки деньги потратил по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время предварительного следствия подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублей
Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»
В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество
На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублей
Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»
В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублей
Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в Хабаровске
Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбище
Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля Just Do It
Бухгалтера в Комсомольске осудят за присвоенные деньги работодателя
«Горэлектротранспорт» Хабаровска избавляется от маршрутов
Пожарные под Хабаровском в селе Галкино спасли от огня склад