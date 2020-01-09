В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:21:05+03:00

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В Хабаровске на складе строительной фирмы пропали металлические изделия. Пострадавшая сторона оценила причиненный ущерб в 400 тысяч рублей. Представители компании обратились в полицию и просьбой разобраться, кто же виноват в краже.

- Во время проверки инцидента выяснилось, что к похищению изделий со склада причастен кладовщик. Фигуранту 34 года, ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Сам подозреваемый рассказал, что отнес свою добычу в пункт приема вторсырья, вырученные от сделки деньги потратил по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время предварительного следствия подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU