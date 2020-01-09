2020-01-09T08:22:17+03:00
Общество

Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублей

Деньги потратят на реконструкцию объекта, проект уже одобрила госэкспертиза
Александр ШТААЛЬ
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Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублейМусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске-на-Амуре собираются реконструировать. Эту работу оценивают в 1,22 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже готов проект, который получил положительное заключение госэкспертизы. Деньги совместными усилиями изыскивают и муниципалитет, и правительство края.

- Объект занимает территорию площадью 31,5 гектара. Полигон закреплен за муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозхяйство» на праве аренды до 2065 года. Его проектная мощность - 10 миллионов кубометров отходов, на полигоне сейчас размещено более 12 миллионов кубометров отходов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в отношении объекта также провели экологическую экспертизу и экспертизу сметной стоимости. Под реконструкцией полигона понимают использование двух дополнительных участков земли общей площадью 34,8 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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