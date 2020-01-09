Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:41:55+03:00

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В Хабаровском крае в первый рабочий день после новогодних праздников случилась жуткая авария. Очевидцами стали проезжающие мимо автолюбители, сделавшие несколько кадров с места происшествия. Предварительно известно, что авария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто». Машины столкнулись недалеко от поселка Западный.

- На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Одна из иномарок улетела в кювет, погибла одна женщина, двух пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других водителей и пешеходов. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU