Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»
В Хабаровском крае в первый рабочий день после новогодних праздников случилась жуткая авария. Очевидцами стали проезжающие мимо автолюбители, сделавшие несколько кадров с места происшествия. Предварительно известно, что авария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто». Машины столкнулись недалеко от поселка Западный.
- На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Одна из иномарок улетела в кювет, погибла одна женщина, двух пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - рассказал информированный источник.
Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других водителей и пешеходов. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU