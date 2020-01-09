2020-01-09T10:12:07+03:00
Здоровье

Новые ФАПы в Хабаровском крае примут первых пациентов

В течение нескольких месяцев учреждения начнут работать в Амурском, Нанайском, Хабаровском и имени Лазо районах
Александр ШТААЛЬ
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Новые ФАПы в Хабаровском крае примут первых пациентовНовые ФАПы в Хабаровском крае примут первых пациентовФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае для пациентов откроют свои двери четыре новых ФАПа. Они находятся в Амурском, Нанайском, Хабаровском и имени Лазо районах. Построили эти объекты в декабре прошлого года. Предполагается, что после прохождения лицензирования первых пациентов здесь примут в феврале-марте.

- Новые объекты здравоохранения появились в селах Джуен, Верхний Нерген, Казакевичево и поселке Обор. К слову, строительство каждого ФАПа обошлось в 30 миллионов рублей. Деньги направили в том числе на оснащение объекта медицинским оборудованием, обустройство гаража для санитарного автомобиля, - прокомментировали в министерстве здравоохранения края.

Отметим, что новые ФАПы укомплектовали кадрами. В зданиях предусмотрели жилье для работников. В планах на 2020 год ввести в эксплуатацию еще один ФАП в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района. Также собираются разработать проекты 10 ФАПов в поселках Тумнин, Харпичан, Решающий, Лесной, Золотой, селах Иннокентьевка, Шереметьево, Кругликово, Уська-Орочская, Джигда и семи амбулаторий - в селах Найхин, Большая Картель, Нижнетамбовское, Тугур, Арка, Виноградовка и Восход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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