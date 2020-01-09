Хабаровчанин угнал машину, одолженную соседом у приятельницы

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница села Ильинка обратилась в полицию с просьбой найти ее угнанный автомобиль. Женщина по доброте душевной одолжила машину знакомому, чтобы тот доехал до дома. Приятель припарковал ее перед домом, а утром обнаружил, что автомобиля нет. Вместе с ним исчезли и ключи с брелоком сигнализации.

- Во время разбирательств выяснили, что хабаровчанин живет в коммунальной квартире. Предположили, что к угону может быть причастен арендатор соседней комнаты. Потенциального подозреваемого и автомобиль объявили в розыск, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать фигуранта удалось через несколько часов возле одного из кафе. В салоне кроме него находились его приятели. Компания на угнанной иномарке каталась по городу. Подозреваемый не стал отпираться и написал явку с повинной. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. За этот проступок максимальное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU