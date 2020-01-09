2020-01-09T12:28:39+03:00
Общество

Не вовремя проданный алкоголь подвел продавца в ЕАО под статью

В целом за сутки правоохранители выявили ряд нарушений в нескольких магазинах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Не вовремя проданный алкоголь подвел продавца в ЕАО под статьюНе вовремя проданный алкоголь подвел продавца в ЕАО под статьюФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии продолжаются рейды по торговым точкам с целью выявления незаконной продажи алкогольной продукции. За сутки, 8 января, обнаружили ряд нарушений. Например, в поселке Николаевка Смидовичского района продавали этиловый спирт в стеклянной бутылке емкостью 100 миллилитров за 45 рублей, а также пластиковую пятилитровую канистру за одну тысячу рублей. В отношении продавца возбудили административное дело.

- Кроме того, в Биробиджане в поле зрения правоохранителей попала продавщица этилового спирта. Она продавала свой товар по цене ниже установленной. Эта же женщина продала пиво в запрещенное законом время. В отношении нее также возбудили и расследуют административное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят сообщать о фактах нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции. Пожалуйста, в таких случаях звоните в полицию по телефону «02» или с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полтысячи молодых мам в Хабаровском крае бесплатно получат дополнительное образование
Не вовремя проданный алкоголь подвел продавца в ЕАО под статью
Два пассажира пострадали из-за ошибки водителя в Хабаровске
Хабаровчанин угнал машину, одолженную соседом у приятельницы
В хабаровском храме на Рождество звонили новые колокола
Новые ФАПы в Хабаровском крае примут первых пациентов
Осужденные в Хабаровском крае прониклись произведением Александра Пушкина
Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублей
Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»
В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество
На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублей
Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»
В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублей
Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в Хабаровске
Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбище
Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля Just Do It
Бухгалтера в Комсомольске осудят за присвоенные деньги работодателя
«Горэлектротранспорт» Хабаровска избавляется от маршрутов
Пожарные под Хабаровском в селе Галкино спасли от огня склад