Не вовремя проданный алкоголь подвел продавца в ЕАО под статью

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:28:39+03:00

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В Еврейской автономии продолжаются рейды по торговым точкам с целью выявления незаконной продажи алкогольной продукции. За сутки, 8 января, обнаружили ряд нарушений. Например, в поселке Николаевка Смидовичского района продавали этиловый спирт в стеклянной бутылке емкостью 100 миллилитров за 45 рублей, а также пластиковую пятилитровую канистру за одну тысячу рублей. В отношении продавца возбудили административное дело.

- Кроме того, в Биробиджане в поле зрения правоохранителей попала продавщица этилового спирта. Она продавала свой товар по цене ниже установленной. Эта же женщина продала пиво в запрещенное законом время. В отношении нее также возбудили и расследуют административное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят сообщать о фактах нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции. Пожалуйста, в таких случаях звоните в полицию по телефону «02» или с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU