Полтысячи молодых мам в Хабаровском крае бесплатно получат дополнительное образование

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:29:40+03:00

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В Хабаровском крае около 500 молодых мам смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в 2020 году. Участвовать в этом проекте могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста, и нетрудоустроенные мамы, у которых на попечении дети дошкольного возраста.

- На курсах будут обучать таким профессиям, как бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель и воспитатель детского сада. Женщины самостоятельно выберут профессию или специальность, определятся с образовательной организацией, - прокомментировали в краевом комитете по труду и занятости населения.

Запись на дополнительные профессиональные курсы уже открыта, заявки принимают в центре занятости населения по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт или документ, его заменяющий, копию свидетельства о рождении ребенка, копию трудовой книжки, а также копию приказа о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.

Отметим также, что на эту работу с 1 января впервые выделят федеральное финансирование. На эти цели планируют потратить около 164 миллионов рублей федеральных средств и более пяти миллионов рублей из регионального бюджета в срок до 2024 года. За это время хотят обучить примерно три тысячи женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU