2020-01-10T01:03:58+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадков

Погода в Биробиджане преимущественно без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадковПогода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -20 до -22, днем от -9 до -11, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -17-19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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