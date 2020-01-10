Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадков
В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -9-11.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -20 до -22, днем от -9 до -11, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -17-19.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.
ИСТОЧНИК KP.RU