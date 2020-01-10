2020-01-10T03:27:02+03:00
Общество

Комсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентра

Акция по сбору хвойных стартовала вчера, 9 января
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентраКомсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентраФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре объявили о начале акции по сбору новогодних елок. Праздник закончился, и хвойные красавицы уже не нужны, но горожан призывают не выбрасывать их на помойку, а принести в зооцентр «Питон». Напомним, ранее аналогичная акция началась в Хабаровске – горожан просят приносить елки в зоосад «Приамурский».

- Хвойные станут отличной подкормкой для обитателей зооцентра. Сделайте доброе дело, принесите хвойное дерево, просто воткните его в снег перед воротами. Елки будут принимать в период с 9 по 31 января, - рассказали в зооцентре «Питон».

Убедительная просьба приносить деревья, не обработанные разными химикатами и маслами. Также заранее нужно очистить елки от мишуры и дождика. Ели принимают по адресу: улица Орджоникидзе, 9/2, Комсомольское шоссе (остановка «Поселок Парковый»). Более подробная информация по телефону: 8 (4262) 59-09-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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