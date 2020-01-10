2020-01-10T03:24:38+03:00
Общество

Между общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублей

В регионе уже объявили о старте грантового конкурса
Александр ШТААЛЬ
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Между общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублейМежду общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае в 2020 году на инициативы территориальных общественных самоуправлений планируют потратить 75 миллионов рублей. Деньге распределят по итогам грантового конкурса, о старте которого в регионе объявили накануне, 9 января. Заявки от соискателей будут принимать в период с 20 января по 14 февраля.

- Согласно условиям, максимально возможная сумма гранта составит 750 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, конкурсанты должны представить инициативы, направленные на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей. Это могут быть организация праздничных мероприятий, кружков, спортивных секций и так далее. Каждое территориальное общественное самоуправление может подать не больше одного проекта, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Заявки принимают на бумажном и электронном носителе по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23, кабинет 710. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 30-16-28 или на сайте главного управления внутренней политики правительства края в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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