2020-01-10T03:48:49+03:00
Спорт

Хабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеру

Среди заявленных конкурентов представители Благовещенска, Циолковского, Новосибирска и даже гости из КНР
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеруХабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеруФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Хабаровчане решили участвовать в ледовом полумарафоне «Бег к мечте. Лед». Бежать участникам придется по замерзшей поверхности второго Владимировского озера. Подобное мероприятие организуют в Амурской области, к слову, пройдет оно уже во второй раз.

- Соревнования проведут 29 февраля. Возможность пробежать по замерзшей глади будет у 150 спортсменов, прошедших регистрацию. Победителей будут определять среди бегунов на дистанциях пять, 10 и 21,1 километр. Между ними распределят призовой фонд в 100 тысяч рублей. Помимо этого всех финишировавших участников наградят эксклюзивными медалями, - прокомментировал в клубе любителей бега «Бег к мечте».

Напомним, регистрация на полумарафон стартовала 1 января. На сегодняшний день участвовать в соревнованиях решили около 20 человек. Это представители Благовещенска, Циолковского, Новосибирска, Хабаровска, а также два бегуна – граждане КНР, живущие в областной столице.

Отметим также, что стоимость регистрации на любую из представленных дистанций полторы тысячи рублей. В эту сумму включили подготовку трассы, работу судейской коллегии, пункты питания. Также в стоимость входит экипировка, а именно флисовая шапочка, спортивный рюкзак, индивидуальный номер с электронным чипом, шипованные накладки на обувь.

Зарегистрироваться можно на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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