Чиновники в ЕАО «погорели» на доме после пожара

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрации Облученского района пришлось дважды получать от прокуратуры нагоняй. Причина столь пристального внимания стражей закона – безразличие по отношению к жильцам многоквартирника в Облучье, который в 2018 году горел. Собственники устали добиваться справедливости непосредственно от чиновников и решили действовать более радикально.

- Жильцы обратились в прокуратуру с жалобой на ненадлежащее оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома. Во время проверки выяснилось, что в администрации действительно не принимают меры в этом направлении. В подъездах штукатурное покрытие стен и потолков разрушено, стены покрыты многочисленными трещинами, не проведен ремонт помещений, пострадавших при пожаре, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сначала в адрес главы администрации внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства и потребовали привести в надлежащее состояние общедомовое имущество дома. Но чиновники требования проигнорировали, чем спровоцировали расследование административного дела. По итогу разбирательств юридическое лицо через суд обязали заплатить штраф в 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU