В Хабаровском крае ветерана ВОВ с юбилеем поздравили президент России и губернатор

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:19:54+03:00

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Участник Великой Отечественной войны Константин Васильевич Гусевский отметил 2 января 2020 года 95 лет. Он живет в Амурске. В честь такого знаменательного события поздравления Константин Васильевич принимал не только от родных и близких.

- Добрые слова он услышал от директора и главного специалиста КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району», председателя совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Амурского района. Персональные поздравления ему вручили от имени президента Российской Федерации и Губернатора края, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

Для справки:

Константин Васильевич Гусевский с августа по сентябрь 1945 года участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте, 582 отдельный батальон аэродромного обслуживания.

Помнить о Великой Отечественной войне нужно, чтобы в будущем не было больше таких трагедий. Сегодня в Хабаровском крае проводят ряд мероприятия для подрастающего поколения, направленных на сохранение памяти о военных событиях. Среди взрослых тоже встречаются те, кто самостоятельно пытается найти данные о воевавших родственниках.

ИСТОЧНИК KP.RU