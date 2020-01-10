В Хабаровском крае ветерана ВОВ с юбилеем поздравили президент России и губернатор
Участник Великой Отечественной войны Константин Васильевич Гусевский отметил 2 января 2020 года 95 лет. Он живет в Амурске. В честь такого знаменательного события поздравления Константин Васильевич принимал не только от родных и близких.
- Добрые слова он услышал от директора и главного специалиста КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району», председателя совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Амурского района. Персональные поздравления ему вручили от имени президента Российской Федерации и Губернатора края, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.
Для справки:
Константин Васильевич Гусевский с августа по сентябрь 1945 года участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте, 582 отдельный батальон аэродромного обслуживания.
Помнить о Великой Отечественной войне нужно, чтобы в будущем не было больше таких трагедий. Сегодня в Хабаровском крае проводят ряд мероприятия для подрастающего поколения, направленных на сохранение памяти о военных событиях. Среди взрослых тоже встречаются те, кто самостоятельно пытается найти данные о воевавших родственниках.
ИСТОЧНИК KP.RU