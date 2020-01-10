В Хабаровском крае промысловикам разрешили больше ловить минтая

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:48:51+03:00

По сравнению с 2019 годом объем улова в 2020 году увеличили на 2,6 тысяч тонн

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В Хабаровском крае промысловикам увеличили объемы добычи минтая. К слову, на 2020 год федеральный минсельхоз увеличил объемы допустимого улова для региона до 192 тысяч тонн. Это больше, чем в 2019 году на 2,6 тысяч тонн.

- Новый сезон работ начался 1 января, к промыслу приступили большинство рыбодобывающих компаний региона. Промысел в Охотском море разделен на два сезона: первый - с 1 января по 15 апреля и с 15 октября и до конца года. В Беринговом море и на Восточной Камчатке промысел минтая также прерывается на период нереста с 15 февраля по 15 мая включительно. На Северных Курилах и Восточном Сахалине промысел минтая, согласно правил рыболовства, можно вести круглогодично, - прокомментировали в краевом минсельхозе.

Отметим, что в 2019 году предприятия края полностью освоили квоты по добыче минтая, выловив около 189 тысяч тонн. Рыба идет как на экспорт, так и на внутренний рынок. Промысел вели 15 компаний региона.

ИСТОЧНИК KP.RU