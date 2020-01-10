2020-01-10T07:50:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске полицейским пришлось вмешаться в спор на почти миллион рублей

По предварительной информации, приятельница пострадавшей присвоила деньги под видом помощи в сделке с недвижимостью
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске полицейским пришлось вмешаться в спор на почти миллион рублейВ Хабаровске полицейским пришлось вмешаться в спор на почти миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Предпринимательница в Хабаровске решила прикупить недвижимость и обратилась за помощью к приятельнице. Последняя пообещала посодействовать, убедила, что у нее есть знакомые, которые могут включить хабаровчанку в программу по приобретению квартиры по сниженной цене.

- После этого потерпевшая передала приятельнице деньги на сумму в 900 тысяч рублей. Потом женщина не могла получить от знакомой интересующую ее информацию. Та под разными предлогами переносила сроки выполнения взятых обязательств, избегала контактов с потерпевшей, а потом и вовсе перестала выходить на связь, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

«Помощницу» задержали. Выяснилось, что ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, она отбывала длительный срок заключения в колонии, из которой освободилась в 2018 году и нигде не работала. Также узнали, что она не имеет отношения к рынку недвижимости Хабаровска и знакомых, занимающихся куплей-продажей жилья, у нее нет. Добытые незаконно деньги фигурантка потратила на погашение долгов, а также на приобретение различных товаров. В отношении 46-летней подозреваемой завели и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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