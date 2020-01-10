В Хабаровском крае по-хозяйски реализовали проект «Веселый маршрут»

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:27:05+03:00

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В Хабаровском крае продолжается работа по поддержке инициатив территориальных общественных самоуправлений. Напомним, с 20 января по 14 февраля в регионе будут собирать заявки от претендентов на гранты. В общей сложности в 2020 году планируют распределить на эти цели 75 миллионов рублей. А пока воплощаются в жизнь другие идеи. В Ванинском районе ТОС «Хозяин» реализовал проект «Веселый маршрут». Его суть сводилась к обустройству остановок.

- Большинство жителей поселка Тумнин – это работники термального источника «Горячий ключ», который находится в 10 километрах от поселка. На работу их привозит служебный автобус, ждать которого приходилось в любою погоду на обочине дороги. Теперь сельчане могут ожидать транспорт на остановке, защищающей от солнца, дождя и ветра, - рассказали в главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU