2020-01-10T06:48:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске в аварии пострадали восемь пассажиров служебного автобуса

По предварительной информации, транспорт врезался в припаркованную на обочине фуру
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске в аварии пострадали восемь пассажиров служебного автобусаВ Хабаровске в аварии пострадали восемь пассажиров служебного автобусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровске сегодня, 10 января, на переулке Краснодарском случилась авария, в которой пострадали восемь человек. По предварительной информации, служебный автобус врезался в припаркованную фуру в Железнодорожном районе. За рулем первой машины находился 56-летний водитель, который вез на смену работников одного из предприятий.

- В результате столкновения пассажиры автобуса получили травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Водитель тоже получил телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в стационар, медики оказали людям необходимую помощь, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока известно, что за рулем автобуса находился трезвый водитель. На момент аварии в кабине фуры водителя не было. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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